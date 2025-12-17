Fórmula 1 em 2027 e 2028: cronologia de um regresso

A Fórmula 1 confirmou oficialmente esta terça-feira, 16 de dezembro, o regresso do Grande Prémio de Portugal ao calendário mundial para as temporadas de 2027 e 2028. O anúncio foi feito simultaneamente pela FIA e pela organização da F1, bem como pelo Governo português através do Ministério da Economia.​

Portimão volta a ser palco da prova

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, será o local de realização das duas provas. O circuito já tinha recebido o Grande Prémio de Portugal em 2020 e 2021, durante o período de reorganização do calendário mundial devido à pandemia de COVID-19. O traçado algarvio volta assim a integrar o circuito privilegiado da elite dos monolugares, o que deixou pilotos e equipa bem contentes, já que, aquando da passagem por Portugal em 2020 e 2021, elogiaram fortemente o traçado.

Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1, manifestou satisfação com o regresso. “Estou muito feliz em ver Portimão de volta ao calendário da Fórmula 1 e pelo o desporto continuar a inflamar a paixão dos nossos incríveis adeptos portugueses. O circuito proporciona emoção na pista da primeira à última curva, e sua energia contagia os fãs”.​

Investimento do governo e receitas esperadas

Manuel Castro de Almeida, ministro da Economia e da Coesão Territorial, oficializou o compromisso. De acordo com informações divulgadas, o custo total para o governo português receber as corridas em 2027 e 2028 deverá ficar abaixo dos 50 milhões de euros – um montante que reflete o pagamento do “sanction fee” (taxa de homologação) à FIA e aos custos operacionais da prova.​

A contrapartida financeira para Portugal é substancial. O Governo estima arrecadar aproximadamente 140 milhões de euros apenas em impostos, resultantes do evento e da economia que gera. Este cálculo inclui receitas diretas de turismo, hospedagem, transportes e despesas associadas aos deslocamentos de equipas e adeptos.​

Histórico e impacto desportivo

Portugal esteve 24 anos sem a Fórmula 1 no calendário internacional, desde 1996, até ao inesperado regresso de 2020 em Portimão. O piloto britânico Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial da Mercedes, venceu ambas as corridas disputadas no Algarve em 2020 e 2021, deixando um legado marcante no circuito algarvio.​

Situação do Autódromo do Estoril

O ministro da Economia esclareceu ainda que o Autódromo do Estoril não foi objeto de negociações com a FIA durante os meses de discussões que precederam o acordo. “As negociações com a FIA estão a decorrer há muitos meses e nelas não se falava do Estoril. Podemos ter conversas posteriormente com Cascais para rentabilizar o Autódromo do Estoril”, afirmou Castro de Almeida.​

Noutro contexto, o presidente da Câmara Municipal de Cascais, Nuno Piteira Lopes, propôs à Parpública a gestão do Circuito do Estoril por 12,5 milhões de euros, num prazo de até 75 anos. O autarca traçou um plano ambicioso que, caso seja aceite, contempla um posterior concurso público para colocar investimento privado de 150 milhões de euros, com a ambição explícita de trazer a Fórmula 1 de volta ao Estoril em 2028.​ E o AutoSport sabe que já há interessados e planos em andamento, mas antes disso há um concurso público, e aí podem surgir outros interessados.

Se há algo que ninguém duvida é que o Circuito do Estoril precisa de intervenções significativas em toda a sua infraestrutura do Estoril, desde o paddock até às instalações auxiliares, antes de poder receber um evento de envergadura mundial como a Fórmula 1, mas até que seja possível isso voltar a suceder, muita água vai correr debaixo das pontes….​

Contexto político

O anúncio foi antecipado pelo Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, em 14 de agosto, durante a Festa do Pontal do PSD em Quarteira, quando revelou que tudo estava “encaminhado para o regresso do Grande Prémio de Portugal ao Algarve”. Na altura, o pré-anúncio espantou muita gente, mas para Montenegro dizer o que disse, as coisas já estavam muito bem encaminhadas. Agora, com a confirmação oficial, a concretização do acordo marca uma vitória política e desportiva para o Governo, com impacto significativo na economia e visibilidade internacional de Portugal e esta é uma excelente notícia para o automobilismo em Portugal, País que está cada vez mais no mapa dos grandes eventos mundiais.

