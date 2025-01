Fórmula 1 em 2026: Adeus ao DRS, olá ‘Manual Override Mode’

O ano de 2025 da Fórmula 1 espera-se muito aguerrida em pista, de algum modo, como foi a segunda metade da época de 2024, mas a temporada de que avizinha será também interessante para ir introduzindo as muitas e boas novidades da F1 que se esperam para 2026, e uma delas é uma nova forma de melhorar o espetáculo possibilitando mais e melhores ultrapassagens nas corridas de F1.

Como se sabe, há muito que estas são dependentes do DRS. Os regulamentos aerodinâmicos de 2022 da F1 melhoraram a aproximação entre os carros, mas esse efeito diminuiu, com o tempo e conforme as equipas iam percebendo melhor como tudo funcionava, pelo que o DRS manteve-se crucial para as ultrapassagens.

Mas há um projeto de solução novo para 2026: um novo conceito aerodinâmico para minimizar a turbulência (esteira suja) criada pelo carro que roda à frente, mas também a introdução de um botão de “override” para aumentar a energia elétrica disponível para o carro que persegue.

Como funciona o “override”: similar ao DRS, o carro que estiver a uma certa distância do carro à frente, antes do final de uma volta, tal como nas zonas de ativação do DRS, terá na volta seguinte a possibilidade de usar mais energia elétrica que o adversário. A finalidade do ‘override’ é substituir a abertura da asa traseira (DRS), dando um impulso extra para o carro tentar a ultrapassagem.

Portanto, como se percebe, o novo “modo de ultrapassagem” ou “Manual Override Mode” será uma característica importante dos carros de Fórmula 1 a partir de 2026. Quando ativado, o MGU-K (Motor Generator Unit-Kinetic) poderá continuar a fornecer uma potência máxima de 350kW por um período mais longo.

O carro da frente terá a sua distribuição de energia reduzida gradualmente após atingir 290km/h, chegando a zero aos 355km/h e o carro que rodar atrás, usando o modo de ultrapassagem, poderá manter os 350kW até 337km/h, proporcionando uma clara vantagem de potência.

Após 337km/h, a potência disponível no modo de ultrapassagem também diminuirá progressivamente, chegando a zero aos 355km/h.

Este novo sistema visa criar mais oportunidades de ultrapassagem, mantendo a emoção das disputas em pista.

A FIA ainda não divulgou exatamente quanto tempo durará a ativação nem quantas vezes poderá ser usada por volta, mas a lógica segue a mesma ideia do atual DRS.