Fórmula 1 em 2025: uma temporada de mudanças e despedidas

A temporada de 2025 da Fórmula 1 arranca para a semana com os testes do Bahrein, numa época que promete ser mais um capítulo memorável na história do automobilismo. Será a 76ª edição do Campeonato Mundial da Fórmula 1, e pela frente as equipas têm um calendário de 24 Grandes Prémios. A competição terá início em março e termina em dezembro, sendo esta a derradeira temporada das atuais regras, pelo que, mais do que nunca, espera-se uma competição muito equilibrada não só nas lutas pelos títulos mundiais de pilotos e construtores, como na segunda metade do pelotão, dado que com estes regulamentos há muito em vigor as equipas conhecem como nunca os defeitos e virtudes dos seus carros e a nova época só tem a ganhar com isso…

O adeus a uma era

2025 será o último ano dos motores introduzidos em 2014, com a despedida da tecnologia MGU-H, dando espaço a um novo conceito de unidades de potência em 2026. Além disso, será a derradeira temporada da atual geração de carros com efeito de solo, introduzida em 2022, e também do sistema de redução de arrasto (DRS), que será substituído por asas móveis e aerodinâmica ativa a partir de 2026. Outra despedida significativa será a da Renault como fornecedora de motores, com o fim da produção após o final da temporada.

Dança das cadeiras: as principais movimentações da grelha

A grande transferência do ano é a de Lewis Hamilton, que encerra a sua histórica passagem pela Mercedes depois de doze temporadas, para vestir o vermelho da Scuderia Ferrari. O britânico assume o posto de Carlos Sainz Jr., que rumou à Williams, num acordo de múltiplos anos. Andrea Kimi Antonelli, júnior da Mercedes, sobe da Fórmula 2 para ocupar o assento deixado livre por Hamilton.

Haas surge com uma nova dupla de pilotos: Oliver Bearman, promovido da F2, e Esteban Ocon, que sai da Alpine após cinco anos. Jack Doohan, que já tinha substituído Ocon na última corrida de 2024, é confirmado como piloto titular da Alpine. Na Sauber, a vaga deixada por Valtteri Bottas, agora reserva da Mercedes, e Zhou Guanyu, novo reserva da Ferrari, será ocupada pelo campeão da Fórmula 2, Gabriel Bortoleto.

Outra mudança significativa acontece na Red Bull Racing: Sergio Pérez despediu-se da equipa antes do previsto, leia-se fim do contrato, dando lugar a Liam Lawson. Já a Racing Bulls (ex-AlphaTauri e Visa Cash App RB) aposta no vice-campeão da F2, Isack Hadjar.

Calendário e novidades para 2025

O campeonato manterá as 24 corridas de 2024, com seis provas no formato sprint: China, Miami, Bélgica, EUA, São Paulo e Catar. A Austrália volta a abrir a temporada pela primeira vez desde 2019.

Entre as principais mudanças regulamentares, destaca-se a introdução de um kit de arrefecimento para os pilotos, a ser obrigatório em condições de calor extremo ainda não totalmente regulamentadas. O peso mínimo dos carros também aumentará de 798 kg para 800 kg, e o limite de peso dos pilotos passa de 80 kg para 82 kg. O sistema de DRS sofrerá ajustes, reduzindo a diferença de abertura da asa traseira. Além disso, a FIA endurecerá testes de flexibilidade das asas dianteiras e traseiras ao longo do ano.

Na parte desportiva, o ponto extra pela volta mais rápida será removido. A obrigatoriedade de testar jovens pilotos nos treinos livres dobrará de uma para duas sessões por carro ao longo da temporada. O número de caixas de velocidades disponíveis por equipa será ilimitado devido à fiabilidade, que invalida a necessidade de limites.

Regulamentação mais rigorosa e novas regras na grelha

A FIA também pretende apertar o cerco quanto aos comentários públicos dos pilotos. Ofensas, gestos obscenos ou declarações consideradas inapropriadas poderão resultar em multas e suspensões, incluindo penalizações para declarações políticas ou religiosas que violem a neutralidade da Fórmula 1.

Outra novidade é a mudança na formação da grelha em caso de cancelamento da qualificação. Se a sessão não puder ser realizada, a ordem de partida será baseada na classificação do campeonato e não mais sob critério exclusivo dos Comissários Desportivos. Por fim, Grande Prémio do Mónaco terá duas paragens nas boxes obrigatórias, na esperança de gerar corridas mais dinâmicas e interessantes.

Uma temporada imperdível

Com tantas mudanças significativas, 2025 promete ser uma temporada inesquecível de Fórmula 1.

A competição promete não apenas fortes emoções na pista, mas também um grande ‘aquecimento’ para as enormes transformações que virão em 2026.

FOTO F175/Getty Images