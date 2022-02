Fórmula 1: Eis o Red Bull de 2022, o RB18 | AutoSport

Está apresentado o novo carro da Red Bull para 2022, o RB18 que será pilotado por Max Verstappen e Sergio Perez durante as 23 corridas da época. O modelo revelado apresentou a mais recente decoração da equipa – como esperado não é muito diferente dos anos anteriores – que inclui o naming sponsor Oracle – passando a designar-se Oracle Red Bull Racing – a equipa “escondeu” por agora os segredos técnicos. O RB18 que foi apresentado, parecia uma versão melhorada do concept revelado pela Fórmula 1 em Silverstone em 2021, embora apresente um nariz e uma asa diferentes, grande parte do carro é idêntico. A asa dianteira, que consiste em apenas três elementos- e não os quatro permitidos – parece muito simples e o nariz é um pouco mais fino que o do concept. Recordamos que a equipa tinha adiantado que a apresentação pouco revelaria sobre as especificações de corrida.

O objetivo da Red Bull, segundo o seu chefe de equipa Christian Horner, é defender o título mundial de pilotos alcançado em 2021 por Max Verstappen.