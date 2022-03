Fórmula 1: Efeito oscilatório deve ser resolvido após as primeiras corridas | AutoSport

A Alfa foi uma das equipas que menos voltas completou no teste de Barcelona, tendo sofrido uma questão mecânica no último dos 3 dias, para além do efeito oscilatório (porpoising) que foi sentido por todas as equipas. Os responsáveis da equipa estão confiantes que o problema no Alfa Romeo C42 será resolvido na fábrica a tempo dos próximos 3 dias de testes e do primeiro GP do ano.

Jan Monchaux, diretor técnico da Alfa Romeo, sobre as questões sentidas em Barcelona, explicou que a equipa aproveitou o dia de filmagem após a apresentação oficial do C42 – recordamos que isso aconteceu no fim de semana seguinte aos testes de pré-temporada em Barcelona – para algumas verificações adicionais.

Monchaux acredita ainda que o efeito oscilatório não deve persistir muito na época, sendo resolvido pelas equipas nas primeiras corridas do ano. “É sempre o caso com novos regulamentos, têm novas questões. Penso que em duas ou três corridas, ninguém voltará a falar em efeito oscilatório, teremos outro assunto ou tópico a discutir, mas temos de o resolver. Vimos que, pelo nosso lado e para as outras equipas, todos conseguiram grandes melhorias nos primeiros três dias e voltaremos a testar na próxima semana. Todas as equipas com uma nova configuração para resolver esta questão”.

Os próximos testes têm início a 10 de março no circuito de Sakhir no Bahrein, onde tem lugar o primeiro GP da época, uma semana depois dos testes.