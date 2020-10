Fórmula 1: E se a Porsche assumir o lugar da Honda?

Por Jorge Girão e José Luís Abreu

A Honda vai abandonar a Fórmula 1 no final de 2021, mas há diversas possibilidades para o futuro da Red Bull. A Renault é a mais evidente, mas nós levamos a questão para outro patamar: E se a Red Bull ‘comprar’ a propriedade intelectual do motor Honda e desenvolver uma parceria com a Porsche que prossegue o trabalho onde terminarem os japoneses?