Fórmula 1: E se a Mercedes protestar oito carros no Azerbaijão? | AutoSport

Com o equilíbrio que existe este ano no campeonato, entre a Red Bull e a Mercedes, passou também a haver bem mais crispação entre os responsáveis das duas equipas e temas que num passado recente nem sequer eram ‘assunto’, agora tudo serve para se “atirarem uns aos outros”.

Está a ser um tema muito referido, vai exigir das equipas mais trabalho e pela reação de alguns chefes, poderá custar mais caro do que apenas o desenvolvimento de novos componentes. As asas flexíveis, que serão alvo de atenção redobrada da FIA, depois de Lewis Hamilton e a Mercedes terem apontado o dedo à asa traseira da Red Bull, irão exigir à maioria das equipas trabalho extra numa fase em que muitas já estão focadas em 2022.

A FIA obrigou a alterações e a Mercedes aproveitou para ‘apertar’ com a Red Bull.

Helmut Marko diz que Toto Wolff não está a ser razoável ao criticar a FIA por ter dado à Red Bull e a outras equipas até depois de Baku para fazerem modificações nas suas alegadas asas traseiras flexíveis: “Estamos a mudar a nossa asa, mas não será possível para Baku”, disse Marko ao Sport1. “Não se pode construir uma nova sem mais nem menos”.

Wolff ameaça apresentar um protesto se a Red Bull usar a asa atual em Baku, mas Marko diz que o patrão da Mercedes está a ser injusto: “Faz parte da Fórmula 1 que outras equipas olhem atentamente para o seu carro. Fizemo-lo no ano passado quando a Mercedes saiu da caixa com o sistema DAS”. A FIA declarou que era ilegal, mas ainda lhes foi permitido utilizá-lo até à última corrida. Aceitámos isso, então porque é que a Mercedes não aceita que seja feito da mesma forma com a nossa asa traseira?”, disse Marko.

Portanto, Marko adverte que se Wolff quiser jogar o jogo de protesto, Red Bull seguirá o exemplo: “Esperamos que os testes para a asa da frente sejam agora também apertados. Isso é justo. A asa da frente do carro do Toto é ainda mais óbvia. Portanto, há também o potencial de protesto da nossa parte”.

No entanto, Marko pensa que é pouco provável que Wolff proteste em Baku: “Eles teriam de protestar oito carros, porque Ferrari, Alfa Romeo e Alpine também são afetados. Será que eles querem mesmo fazer isso e causar um grande escândalo? Penso que não”.