Fórmula 1 e Netflix renovam a acordo: “Drive to survive” por mais duas temporadas | AutoSport

A série documental da plataforma Netflix “Drive to survive” vai ter pelo menos mais duas temporadas, anunciou a Fórmula 1 ontem. A série, que acompanha os bastidores do Grande Circo desde a época 2018, tem sido amplamente elogiada por ser a base do crescente sucesso da disciplina por todo o mundo, particularmente nos Estados Unidos da América.

As filmagens para a quinta temporada da séries estão a ser já realizadas e a quarta temporada, lançada no início deste ano, atraiu a sua maior audiência até à data, de acordo com a Fórmula 1. Está classificada entre os 10 programas mais vistos da Netflix em 56 países diferentes, mas tem gerado alguma controvérsia entre pilotos e alguns fãs.