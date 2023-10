Fórmula 1 e FIA em conflito por causa da Andretti-Cadillac | AutoSport

Não é novidade para ninguém que há uma ‘guerra’-surda’ (ou nem tanto) entre a FIA e a Liberty Media quanto à entrada da Andretti Cadillac na Fórmula 1. A Fórmula 1 (Liberty Media) e as equipas estão-se a preparar para um confronto com a FIA relativamente a este assunto, que vai fazer ainda correr muita tinta. Hoje em dia, carateres…

Segundo circula nos bastidores da F1, Stefano Domenicali e o presidente da FIA, Mohammed ben Sulayem, não se relacionam muito bem e este tema tem-nos afastado ainda mais.

Como se sabe, a Liberty Media e muitas das equipas do plantel, opõem-se terminantemente à entrada da Andretti, alegando que vai haver menos dinheiro para todas as equipas, pois a ‘pizza’ passa a ser repartida com mais um…

Resumidamente, cada um passa a “comer menos”, e ninguém quer isso…

Até já há quem levante “problemas logísticos” referindo que a “maioria dos autódromos já tem o seu espaço esgotado”

A exceção é a Renault que está interessada em fornecer motores e apoio técnico à Andretti.

Portanto vai haver ‘confronto’, e o presidente da FIA até já jogou publicamente o trunfo das medidas anti-concorrenciais da União Europeia. Vamos ver como tudo isto termina. A única certeza que temos é que ainda teremos muito para escrever sobre o assunto…