Fórmula 1 é a “grande ambição” de Colton Herta | AutoSport

Nunca se deve ter falado tanto de Fórmula 1 nos Estados Unidos da América, mas ainda assim não há um piloto do país na competição rainha do automobilismo. Phil Hill e Mario Andretti são as maiores figuras do país na Fórmula 1 e o próximo piloto do país pode aparecer a curto prazo. O nome mais falado é Colton Herta, que tem um teste marcado com a McLaren e garante que quer muito ser piloto de Fórmula 1.

“É uma grande ambição da minha parte”, disse o jovem piloto que compete na Indycar Series pela Andretti Autosport ao podcast F1 Nation. “Há muitas coisas que, sabem, quando acabar de correr, quero poder dizer que o fiz. E a Fórmula 1 está bem no alto da minha lista, certo? Eu queria ir para a IndyCar, queria correr nas Indy 500 e obviamente, ainda quero ganhar as Indy 500, o que ainda não fiz”.

Sem revelar a data do teste com a McLaren, Herta assume que é muito importante sair-se bem aos comandos do carro da equipa de 2021.

“Posso dizer que vou, em junho, a Woking para um ajuste do banco e depois algumas coisas de simulador. Portanto, estou ansioso por isso; a última vez que lá estive foi em 2019. Penso que fiz um dia de simulação. Não consegui ver a fábrica, da qual espero ter uma boa visita guiada. Sei que eles são muito reservados em tudo, tenho a esperança de poder ver um bocadinho de tudo, mas sim, esse vai ser o primeiro passo. E depois, obviamente, vou testar mais tarde durante o ano, o que vai ser fantástico. Estou realmente ansioso por isso”.