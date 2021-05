Fórmula 1: duas corridas na Áustria em risco? | AutoSport

Já se sabe que os avanços e recuos da pandemia condicionam tudo à sua volta. Portugal esteve muito bem, já está a piorar em algumas zonas, devagarinho, e isso mesmo sucede um pouco por toda a Europa e mundo. Neste momento, a Fórmula 1 ‘luta’ para manter intacto um calendário completo de 23 corridas para 2021.

Até aqui, várias corridas foram adiadas, canceladas ou reordenadas, sendo a última medida, após o cancelamento das corridas do Canadá e da ‘substituta’ Turquia, a decisão passou por uma segunda corrida na Áustria. No entanto, a Sky Deutschland relata que a covid-19 pode voltar a “fazer das suas”: “O governo austríaco impôs uma proibição de aterragem para aviões oriundos da Grã-Bretanha a partir de 1 de junho”, relata a emissora alemã. “Quanto tempo durará a proibição não pode ser previsto neste momento: “Com tantas equipas de Fórmula 1 sediadas no Reino Unido, isso pode ser um verdadeiro problema. Mas com algumas semanas até as duas corridas, a situação poderá mudar até lá”.