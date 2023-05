Fórmula 1 doa 1 milhão de Euros para ajudar vítimas das inundações em Itália | AutoSport

A Fórmula 1 confirmou na quarta -feira o cancelamento do Grande Prémio da Emilia Romagna agendado para ter início hoje devido ao mau tempo, que resultou em inundações e deslizamento de terras principalmente, naquela região de Itália e que segundo os últimos dados da agência noticiosa ANSA, terá causado 14 mortes e muitos milhares de pessoas estão sem acesso às suas casas e sem eletricidade.

No momento do anúncio da Fórmula 1, os responsáveis pela competição, assim como a FIA e as equipas do paddock, solidarizam-se com os habitantes daquela região do norte de Itália, que além de servir de sede à AlphaTauri e Ferrari, nasceu Stefano Domenicali, CEO da competição.

Ontem foi anunciada a doação da Ferrari de um milhão de Euros ao fundo de emergência criado para ajudar as milhares de vítimas deste desastre, assim como a ajuda de Yuki Tsunoda na limpeza de ruas naquela região, onde reside, além de ter feito um pedido de ajuda aos seus fãs através das suas redes sociais. Hoje, a Fórmula 1 anunciou a doação de um milhão de Euros ao fundo de emergência, assim como de comida que será distribuída a quem necessita através de organizações que estão no terreno.

O autarca de uma das cidades mais afetadas pelo mau tempo, Ravena, explicou à BBC que este é o pior desastre do século em Itália.

Foi um gesto bonito da Fórmula 1 e das equipas que ajudam uma região fortemente afetada pelo mau tempo e que tem uma ligação forte, e infelizmente com episódios trágicos e bem conhecidos, com a competição.