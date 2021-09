Fórmula 1: Diretiva técnica no cerne da falha no pit stop de Verstappen | AutoSport

Após a corrida do GP de Itália, Christian Horner disse que na lenta paragem para troca de pneus de Max Verstappen tinha ocorrido um problema anormal, que teria de ser investigado. Agora, o responsável da Red Bull revelou que foi um erro que resultou da diretiva técnica da FIA, que entrou em vigor em Spa-Francorchamps.

“Houve um raro erro humano no nosso pit stop, como resultado da nova diretiva técnica, mas mesmo assim é algo que precisamos de aprender”, escreveu Horner na sua coluna de opinião no website da Red Bull. “Aquela lenta paragem colocou Max fora do sítio onde deveria ter saído. A Mercedes agravou essa situação ao também hesitar na paragem no carro de Hamilton, o que significava que ambos os pilotos estavam lado a lado”.