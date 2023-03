Fórmula 1: Dinheiro dos prémios dobrou em quatro anos | AutoSport

Entre 2019 e 2023 o valor dos prémios da Fórmula 1 passou de 1012 mil milhões de dólares para 2200 milhões de dólares. Ou seja, mais que dobrou. É notável o trabalho que a Liberty Media tem feito desde que veio para a F1.

De acordo com dados do Statista (Portal de estatísticas e informações de mercado) e da Liberty Media, em 2016, as dez equipas de F1 tiveram à sua disposição um valor de prémios de 966 milhões de dólares.

Esse valor caiu para 919 milhões em 2017, e 913 milhões de dólares em 2018, anos em que a Liberty Media fez fortes investimentos na F1, a vários níveis, que logo em 2019 começaram a dar frutos. O total de prémios monetários da F1 aumentou para mais de mil milhões de dólares em 2019, e desde aí, com a óbvia exceção de 2020, devido à pandemia de covid-19, tem continuado sempre a crescer.

Em 2021, o montante total já foi de 1380 mil milhões de dólares, e este ano de 2023, prepara-se para dobrar o ano de 2019.

E como lá chegaram?

Recorde-se que a Liberty Media é uma empresa norte-americana de comunicação, que se tornou proprietária maioritária da Fórmula 1 desde 2017. Desde que assumiram o controlo, implementaram várias mudanças para melhorar a popularidade e rentabilidade do desporto, que estão já há algum tempo a dar frutos.

Apostaram nos meios de comunicação digitais, por exemplo com o serviço de streaming, a F1TV que proporciona aos adeptos acesso às corridas ao vivo, conteúdos em streaming, bem como documentários exclusivos.

As mudanças nas regras também tiveram os seus efeitos. Uma nova era de monolugares, pneus mais largos, mais aerodinâmica, e várias outras alterações de regras com vista a melhorar a ação na pista, como é o caso das corridas Sprint.

Quanto ao envolvimento dos adeptos, a Liberty Media criou novos eventos, tais como o F1 Live, que leva o desporto aos fãs nas principais cidades de todo o mundo, e recentemente abriu a F1 Exhibition em Madrid, que tem levado muitos adeptos a ficar a conhecer melhor da F1…

No Marketing, a Liberty Media tem trabalhado para criar parcerias com as principais marcas.

Expandiu o Calendário, de modo a ter um alcance mais global da F1, adicionando novas corridas ao calendário.

Globalmente, os esforços da Liberty Media têm tido como objetivo tornar a F1 mais acessível, emocionante e lucrativa, tanto para os adeptos como para as partes interessadas do desporto.

E pelos vistos está a resultar, os números dizem tudo…