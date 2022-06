Fórmula 1: Dificuldade em ultrapassar ditou o pitstop de Lewis Hamilton no Mónaco | AutoSport

Lewis Hamilton terminou o GP do Mónaco frustrado por não conseguir ultrapassar Fernando Alonso, mas antes da situação de bandeira vermelha resultante do acidente de Mick Schumacher, a Mercedes preferiu parar o piloto para trocar para pneus intermédios na volta 15, mesmo com alguns pilotos a já o terem feito e com um bom andamento, como Pierre Gasly que ultrapassou Guanyu Zhou e Daniel Ricciardo.

Andrew Shovlin, engenheiro da Mercedes, explicou que a equipa tomou essa decisão porque o piloto iria perder a sua posição em pista e seria difícil ultrapassar os pilotos com pneus de chuva.

“Era tudo sobre o que estava a acontecer atrás de Lewis na pista, e nunca teve uma janela de pitstop completamente livre”, explicou Andrew Shovlin, da Mercedes, no debrief da equipa no canal de YouTube. “Se tivesse, tê-lo-íamos definitivamente feito mais cedo e sabíamos que os intermédios teriam um bom desempenho. A questão era, será que um carro com intermédios pode ultrapassar um carro com pneus de chuva? E vimos com o Lewis – quando acabámos por parar – com o Esteban [Ocon], foi muito difícil de conseguir”.

O engenheiro da Mercedes explicou ainda porque a equipa optou por parar George Russell na volta 21 para trocar os pneus de chuva por pneus slicks duros, ao contrário do que fez com Hamilton.

“A realidade eram os carros à sua volta e qual a sua situação na corrida”, disse Shovlin. “Com George, se o tivesse feito, teria perdido duas posições em pista e, no Mónaco, não se quer perder essas posições porque, se não se consegue ultrapassar, não há forma de recuperar. Com Lewis, não tínhamos realmente nada a perder. Pudemos ver que os Alpine iam tentar passar com Alonso de pneus de chuva diretamente para slicks, por isso decidimos tentar. Tudo dependia da possibilidade de Lewis recuperar aquela posição que iria perder para Esteban, e se havia algo a ganhar com a possibilidade de registar tempos mais rápidos com os pneus intermédios”.

George Russell terminou a corrida no quinto lugar, enquanto Lewis Hamilton não conseguiu ultrapassar Fernando Alonso e ficou no oitavo posto da classificação.