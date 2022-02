Fórmula 1: diferentes interpretações do regulamento analisadas em Barcelona | AutoSport

Do que temos visto das poucas fotografias da primeira hora do primeiro dia de testes em Barcelona, é possível identificar diferentes interpretações do regulamento técnico para 2022. Ou seja, conceitos muito diferentes entre os monolugares das equipas, que é algo surpreendente, já que o regulamento é muito restritivo.

Até agora as equipas tinham escondido um pouco do seu jogo, com o lançamento de imagens renderizadas que facilmente não mostravam tudo. Nos testes é diferente. A ideia é recolher o máximo de informação possível.

Ted Kravitz, repórter da SkySports, espera até “alguma controvérsia com quem interpretou as regras de uma forma que não foi pretendida pela FIA. Poderá haver algumas controvérsias sobre a flexão do fundo dos carros e ideias diferentes”.

Através das imagens dos shakedowns das equipas, foi possível perceber algumas soluções engenhosas e que podem dar alguma vantagem a essas equipas, mas só em Barcelona é que podemos analisar o verdadeiro carro da Red Bull, da Haas, por exemplo.

Talvez se possa perceber já em Barcelona se funcionam ou não, e se estarão dentro dos limites do regulamento.