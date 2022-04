Fórmula 1: “Dieta” do Red Bull RB18, mas não há pacote de atualizações | AutoSport

A Red Bull está a planear montar peças mais leves no RB18 para tentar baixar o peso do monolugar, que como demos conta anteriormente, é um dos carros mais pesados do atual pelotão. A equipa admitiu que isso é um problema e está agora a tentar fazer “dieta”, tendo já colocado uma asa dianteira nova na Austrália. A Aston Martin por exemplo, começou um “regime” idêntico com a utilização de menos superfície pintada no AMR22, algo que foi imitado por outras equipas no fim de semana passado.

A Red Bull planeia montar mais peças que ajudem a reduzir o peso do monolugar nas próximas provas, mas ao mesmo tempo não tem nenhuma grande atualização preparada para Imola.

“Eu não diria que está planeado um grande pacote [de atualizações]”, disse Christian Horner, citado pelo Motorsport-Total.com. “Faz tudo parte de uma evolução”.

O facto de Imola ser um fim de semana de corrida sprint, ajuda a compreender porque, à semelhança da Ferrari, a Red Bull não queira arriscar e trazer uma grande atualização sem muito tempo para a testar. “Como há uma corrida de sprint, há muito pouco tempo para avaliar essas coisas. Só temos uma sessão e depois é a classificação”, lembrou Horner.