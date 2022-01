Fórmula 1 deve ter nova estrutura na direção de corrida | AutoSport

Depois da controvérsia do último GP do ano, e de algumas decisões durante toda a temporada, Michael Masi ficou sob maior pressão e com o lugar de diretor de corrida ameaçado. A FIA prometeu averiguar se as decisões em Abu Dhabi cumpriram as regras e Toto Wolff avisou que não bastava mudar de diretor de corrida, eram precisas mudanças mais profundas.

O jornalista britânico da BBC, Andrew Benson, avançou ontem que embora não existam ainda conclusões ao inquérito da FIA, algumas fontes garantem que vão ser alterados alguns processos, permitindo ao diretor de corrida tomar as suas decisões mais calmamente. Para além disso, as mesmas fontes afirmaram que Masi cometeu uma série de erros operacionais por estar sob pressão.

Algumas equipas, diz Benson sem afirmar quais, recomendaram à FIA a substituição do australiano, que deverá mesmo acontecer, já que Masi parece ter perdido credibilidade na Fórmula 1.

Existe um plano para criar uma estrutura de suporte ao diretor de corrida, quem quer ele seja, que deverá servir de barreira entre este e os responsáveis das equipas. Estão também a ser consideradas revisões aos processos dos comissários, que são independentes do diretor de corrida.

Espera-se que a 14 de fevereiro esta matéria seja discutida na Comissão de F1 da FIA, depois de apresentados os resultados do inquérito da federação internacional.