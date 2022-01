Fórmula 1 deve focar-se na Ásia e em África, diz Stefano Domenicali | AutoSport

Depois de uma época com o recorde de corridas realizadas, 2022 prepara-se para bater esse recorde com mais um GP planeado. Se 23 corridas por época, como demos conta ontem, leva a logística ao limite, também os membros das equipas são levados ao extremo, mas Stefano Domenicali, que na semana passada disse que era lamentável não haver interesse da Alemanha em realizar um GP de Fórmula 1, afirma que o interesse dos países asiáticos, com a China na frente, é cada vez maior, assim como em África, onde o regresso da competição está a ser estudada.

“Os EUA são importantes para nós e estamos a trabalhar arduamente para fazer de Miami 2022 um sucesso”, disse Domenicali ao Sport 1.“A outra região que não podemos subestimar é o Extremo Oriente, especialmente com Guanyu Zhou, que agora é piloto da Alfa Romeo. O interesse da China está a crescer, pelo que a região se tornará também o nosso foco. Um regresso a África – seja no norte ou no sul – seria ótimo“.

Assistiremos a mais do que 23 corridas por ano?