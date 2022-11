Fórmula 1: despedida de Daniel Ricciardo aos colegas da fábrica de Woking | AutoSport

Antes da ronda final da temporada de Fórmula 1 em Abu Dhabi, Daniel Ricciardo fez um pequeno desvio na sia viagem para se despedir de toda a equipa da McLaren que trabalha em Woking, no McLaren Technology Center. O piloto australiano fará sua última corrida de Fórmula 1 com a equipa no domingo, depois de 44 Grandes Prémios, uma vitória em Monza e 150 pontos somados (para já) em duas épocas ao serviço da estrutura britânica.

O australiano não tem ainda confirmado qualquer plano para a próxima época, querendo regressar à Fórmula 1 em 2024 por uma equipa que lhe possa dar mais garantias de lutar por vitórias, algo que não tem conseguido.

A realizar as suas últimas corridas na Fórmula 1, sem que haja para já confirmação de regresso à competição, estarão Sebastian Vettel, Nicholas Latifi e (provavelmente) Mick Schumacher.

Saying goodbye to the team back home at the MTC. 🧡🇬🇧



