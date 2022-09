Fórmula 1: Desafio acrescido para a Aston Martin com Fernando Alonso na equipa | AutoSport

Para qualquer equipa da grelha de Fórmula 1, apostar em Fernando Alonso é saber que se contrata um piloto com experiência e capaz de bons resultados. O espanhol já provou conseguir tirar o melhor partido de carros que não são, à partida, favoritos à discussão de vitórias em corrida. No entanto, a Aston Martin terá um desafio acrescido depois de ter contratado Alonso para 2023, admitiu Mike Krack. O responsável pela equipa de Silverstone acredita que terão de fazer melhor do que fizeram até agora, especialmente durante esta época, para dar ao piloto as melhores condições possíveis.

“Será um desafio para nós”, disse Krack em entrevista à BBC. “Normalmente, os pilotos com esta experiência, não têm o desejo de vencer. Normalmente, este desejo diminui, especialmente se já tiverem ganhado. Fernando tem esta combinação única de velocidade, fome [de vitórias], motivação e experiência. Para nós, isso fez dele o candidato perfeito. O lado negativo é se o carro que lhe entregarmos não for suficientemente bom, sabemos que se torna difícil. Mas torna-se difícil para cada piloto, se o carro não for suficientemente rápido”.

Apesar de “ter alguém como Fernando é muito, muito importante para dar o próximo passo”, Mike Krack avisa que é preciso “aprender a gerir campeões, o que já fizemos com Sebastian [Vettel]. Porque estes pilotos são muito exigentes, são bastante difíceis de gerir. Eu nem diria que Sebastian é assim tão difícil de gerir se for transparente, honesto e sincero. E penso que o mesmo se aplica a Fernando”. O responsável da Aston Martin sabe que “as dificuldades surgem quando as expectativas não correspondem aos resultados”, mas explicou que Fernando Alonso tem consciência que “provavelmente não ganharemos a primeira corrida que faremos juntos”.

Mesmo querendo ter ‘os pés bem assentes na terra’, Mike Krack admite que Alonso pode “puxar” mais pela equipa e acredita que a contratação do piloto espanhol foi a melhor decisão que a estrutura britânica podia ter tomado.