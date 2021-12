Fórmula 1: Depois da Haas, Robert Shwartzman testa pela Ferrari | AutoSport

O atual segundo classificado da Fórmula 2 e piloto da academia da Ferrari, Robert Shwartzman terá um duplo desafio em Abu Dhabi, nos dias seguintes ao final da temporada de 2021 da Fórmula 1. Robert Shwartzman irá pilotar pela Ferrari no teste de Fórmula 1 da pós-época que terá lugar em Abu Dhabi na próxima semana, juntando o teste previamente confirmado com a Haas.

Esta será a quarta experiência do jovem piloto russo aos comandos de um monolugar italiano, tendo pilotado o carro de 2018 em Imola e Fiorona este ano e o SF1000 no ano passado. Shwartzman disse estar “extremamente feliz por fazer outro teste com a Scuderia Ferrari. É uma honra poder pilotar este carro de F1, mas também uma grande responsabilidade e por isso estou extremamente grato pela confiança que a Ferrari depositou em mim. Tentarei certamente desfrutar o mais possível, enquanto procuro fazer um bom trabalho de aquisição de dados para a equipa”.