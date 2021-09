Fórmula 1: Departamento de segurança da FIA investiga acidente de Monza | AutoSport

O departamento de segurança da FIA vai lançar uma investigação ao acidente entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, por ter sido um acidente atípico, mesmo considerando que as proteções usadas atualmente, em particular o halo, tenham funcionado, resultando apenas em danos nos monolugares, avança hoje a publicação The Race.

“Incidentes que são diferentes, não necessariamente um impacto G elevado ou algo do género, ou são invulgares, nós analisamos,” explicou o diretor de corrida da FIA e delegado de segurança Michael Masi. “O nosso departamento de segurança avalia-os em pormenor, investiga e vê o que podemos aprender e o que podemos melhorar. É assim que temos hoje muitas das características de segurança, e continuaremos a evoluir no futuro”.

O acidente entre ambos os pilotos foi a uma velocidade baixa, mas conforme o Red Bull de Verstappen passou nos corretores de dentro da chicane, o monolugar saltou e aterrou em cima do Mercedes. O sistema halo funcionou, de facto, mas é possível ver que mesmo assim, a roda traseira esquerda do Red Bull, caiu em cima do capacete de Hamilton e por isso, o piloto se queixou de algumas dores no pescoço.