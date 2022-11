Fórmula 1 dentro de um casino em Las Vegas? A Red Bull já o fez | AutoSport

No próximo ano, Las Vegas recebe a Fórmula 1 num traçado que passará por algumas das zonas mais icónicas da cidade norte-americana. A Red Bull esteve em Las Vegas para gravar uma ação promocional, tendo colocado a passear um monolugar de Fórmula 1 dentro de um dos muitos casinos locais.

Ficam para já, os vídeos amadores a confirmar o feito da equipa austríaca. A corrida naquela cidade dos EUA está marcada para 18 de novembro de 2023.

Red Bull were doing some filming down the Las Vegas strip last night.



This race is going to look incredible 🤩



(via 86face/IG) pic.twitter.com/46reledW9e