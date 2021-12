Fórmula 1: Defesa de Fernando Alonso na Hungria venceu o “FIA action of the Year” | AutoSport

A defesa de Fernando Alonso a Lewis Hamilton no GP da Hungria foi votada pelos fãs como a melhor “FIA Action of the Year’. As manobras do espanhol permitiram a vitória do seu companheiro de equipa Esteban Ocon, numa altura em que Hamilton atacou com tudo o que tinha para tentar chegar ao primeiro lugar. Embora não estivesse presente na gala, Alonso terá direito ao prémio.

🏆 #FIAPrizeGiving2021 – The #FIAActionoftheYear award, voted by motor sport fans via social media, celebrates the most spectacular actions from across FIA Championships throughout the year. Thank you for that unforgettable moment @alo_official @F1 🇪🇸 pic.twitter.com/CrZlVq2wEr — FIA (@fia) December 16, 2021