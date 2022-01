Fórmula 1: Decisão mútua para saída da Mercedes, afirmou Valtteri Bottas | AutoSport

Valtteri Bottas está prestes a dar um novo rumo à sua carreira na Fórmula 1, depois de ter passado cinco épocas na Mercedes. O piloto finladês já tinha dito porque tinha escolhido a Alfa Romeo para dar seguimento à carreira e no mesmo episódio do podcast Beyond the Grid, explicou o que esteve na base da decisão mútua de sair da Mercedes.

“Ele [Toto Woff] sabia que, a dada altura, precisávamos de tomar decisões, e eu próprio já tinha decidido que se não conseguisse dois anos ou mais com a Mercedes, ia definitivamente optar por algo novo. E era uma simples questão de, poderá ele oferecer-me mais de dois anos ou mais? E ele disse, não, não podia naquele momento, e depois foi bastante fácil”, disse Bottas, adiantando ainda que é natural que a escolha do seu substituto tenha recaído sobre George Russell. “Obviamente, foi muito natural colocar George no carro, porque faz parte da equipa há muito tempo. É uma nova geração, e é também assim que o desporto está a evoluir”.