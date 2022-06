Fórmula 1: Decisão da Haas sobre Schumacher nunca “antes das férias de verão” | AutoSport

Mick Schumacher deu boas indicações no seu ano de estreia na Fórmula 1 em 2021, mas este ano tem pressão acrescida por ter um companheiro de equipa muito mais experiente que o do ano passado. Além disso, depois dos acidentes em Jidá e no Mónaco ficou sem espaço para uma nova desatenção.

Schumacher ainda não conquistou um ponto na Fórmula 1 e necessita de cimentar a sua posição na grelha, mas Günther Steiner confirmou que nenhuma decisão sobre o futuro da relação entre equipa e pilotos será tomada “antes das férias de verão”, acrescentando que: “Não é fácil para ele neste momento. Depois dos acidentes em Jidá e Monte Carlo, o melhor que ele pode fazer nestas duas corridas é não causar mais danos, porque isso iria abalar ainda mais a sua confiança, mas está consciente disso e tenta gerir a situação”.

Assim, Schumacher tem mais 5 corridas para convencer o responsável da Haas ou terá de encontrar uma outra equipa.