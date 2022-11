Fórmula 1: Decisão da Haas sobre piloto deverá ocorrer só na próxima semana | AutoSport

A última peça do puzzle para o alinhamento dos pilotos da época 2023 da Fórmula 1 teima em não ser anunciada. Neste caso, a Haas teima em não confirmar o piloto que fará companhia a Kevin Magnussen. Havia sinais da equipa que isso aconteceria antes do Grande Prémio do Brasil, que foram adiados para depois da prova em São Paulo, mas agora, ainda sem se comprometer, Günther Steiner espera poder fazê-lo no próximo fim de semana, durante a última ronda da corrente temporada.

“Esperemos que na próxima semana possamos anunciar algo, o que quer que estejamos a fazer”, disse Steiner, acrescentando que é “o meu objetivo, mas não o prometo”. Steiner explicou ainda que a Haas quer colocar o piloto escolhido ao volante do VF-22 durante o teste da pós-temporada em Abu Dhabi, a decorrer na terça-feira após última corrida do ano, mas garantiu que “tentamos tomar a melhor decisão que podemos e o tempo ajuda a tomar boas decisões”.

Para Steiner esta é uma decisão que tem de ser encarada com prudência, porque será um dos pilotos que levará a equipa para outro nível competitivo e por isso tem de ser bem escolhido que o fará. “Penso que daremos um passo em frente no próximo ano com o desenvolvimento do nosso carro. Fizemos muitas coisas, fizemos muitas análises, este ano para ver como podemos melhorar a equipa”. O responsável da equipa norte-americana salientou que já procura soluções a curto prazo para a estrutura, mas prepara-a para desafios a médio prazo.