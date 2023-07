Fórmula 1: Decisão da FIA sobre nova equipa será conhecida “dentro de quatro a seis semanas” | AutoSport

A decisão da FIA sobre o processo de seleção das estruturas candidatas a uma vaga no paddock da Fórmula 1 deverá ser conhecida no próximo mês, segundo o seu Presidente, Mohammed ben Sulayem. O líder da entidade federativa sublinha que “não queremos qualquer um” na grelha da competição mundial.

O processo de seleção dos candidatos à F1 está em andamento. A expectativa de Mohammed ben Sulayem, em declarações à publicação húngara Formula.hu, é que o anúncio aconteça “no próximo mês. São pessoas sérias e não queremos desqualificar ninguém sem rever minuciosamente as inscrições enviadas”. O Presidente da FIA salienta que a sua proposta da “declaração de intenções foi a decisão certa e o contrato estabelece que podem haver 12 equipes na F1”, estando em cima da mesa propostas de “grandes nomes e muito dinheiro”.

O responsável da FIA admite que “levamos nosso tempo, a equipa da FIA trabalhou muito na carta de intenções, tivemos reuniões com as equipas onde analisamos as suas inscrições e acho que a decisão final será tomada dentro de quatro a seis semanas”.

Em relação à opinião contrária da maioria das atuais equipas, Mohammed ben Sulayem diz compreender “as preocupações”, especialmente “na parte financeira, a distribuição [dos prémios], mas não estou aqui para chatear ninguém, estou aqui para fazer o que é correto para o desporto”.