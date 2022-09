Fórmula 1, Decisão da FIA: Contrato da McLaren é o único contrato válido para Oscar Piastri | AutoSport

Depois de reunida na segunda-feira passada e analisada a questão sobre a polémica entre Oscar Piastri e Alpine, com o australiano já com acordo com a McLaren, para a Comissão de Reconhecimento de Contratos (CRC) da FIA, o contrato da McLaren é o único contrato válido para Oscar Piastri.

Pode ler-se na decisão daquele órgão, que “o tribunal emitiu uma decisão unânime de que o único Contrato a ser reconhecido pela Direção é o Contrato entre a McLaren Racing Limited e a Piastri, datado de 4 de Julho de 2022. Piastri tem o direito de pilotar pela McLaren Racing Limited para as temporadas de 2023 e 2024”.

Depois de publicada a decisão da CRC, a Alpine fez saber que “agradece à Comissão de Reconhecimento de Contratos (CRC) por se ter reunido na segunda-feira e reconhecemos a decisão que tomaram. Consideramos o assunto encerrado do nosso lado e anunciaremos oportunamente o ‘line up’ de piltoos para 2023. O nosso foco imediato é o Grande Prémio dos Países Baixos e a conquista de pontos na nossa luta pelo quarto lugar no Campeonato de Construtores”.

Já a McLaren, confirmou o jovem australiano para formar dupla com Lando Norris. “A McLaren Racing assinou em 2021 o campeão de Fórmula 2 da FIA, Oscar Piastri, num contrato plurianual tendo como companheiro de equipa, Lando Norris na temporada 2023”.

Termina, desta forma, a “novela” do verão na Fórmula 1.