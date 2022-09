Fórmula 1: Decisão da Alfa Romeo sobre futuro de Zhou Guanyu ainda este mês | AutoSport

Zhou Guanyu afirmou não ter pressa para renovar o seu contrato com a Alfa Romeo para o próximo ano, mas o responsável da equipa, Frédéric Vasseur admitiu que a decisão sobre quem estará ao lado de Valtteri Bottas em 2023 será anunciada brevemente.

Depois de ter terminado a corrida do GP de Itália no décimo lugar, Zhou explicou que tem discutido a sua situação com a equipa, estando contente com o seu desempenho no ano de estreia.

“Sim, estamos a falar sobre isso”, disse Zhou. “E não há pressa, eu e a equipa estamos muito felizes um com o outro, o trabalho que fizemos até agora. Não foi uma época fácil, digamos, para época de estreia, mas do meu lado, estou bastante feliz por trabalhar com todos os membros da equipa. E sim, estamos a falar sobre isso. Nada foi confirmado, mas espero obter mais informações em breve”.

Vasseur adiantou ainda que o Zhou “está a fazer um bom trabalho, mas como disse antes, e como confirmamos antes, vamos tomar uma decisão até ao final de setembro e temos de nos manter calmos”.

O responsável da Alfa Romeo admitiu que o piloto tem ainda muito para aprender sobre a Fórmula 1, mas para já tem colaborado muito com a equipa e “está muito empenhado em fazer um bom trabalho”.

Valtteri Bottas sabe que fica na equipa na próxima época depois de assinar um contrato plurianual com a Alfa Romeo, ao que tudo indica com o mesmo companheiro de equipa.