Fórmula 1 de regresso a Portugal

Segundo corre em alguma imprensa, nomeadamente o jornal Expresso, Público e a A Bola, o regresso da Fórmula 1 a Portugal, 24 anos depois da derradeira corrida no Estoril,em 1996, será anunciada oficialmente amanhã de tarde em conferência de imprensa marcada para o Autódromo Internacional do Algarve. O Autódromo Internacional do Algarve vai receber a Fórmula 1 no fim de semana de 23 a 25 de outubro.

Depois da FOM ter confirmado há duas semanas apenas mais dois Grandes Prémios, o Grande Prémio da Toscana Ferrari 1000, a 13 de setembro, e o Grande Prémio da Rússia, a 27 de setembro, agora é a vez de Portugal (Portimão, Algarve), Nurburgring, a 11 de outubro, e Imola, a 1 de novembro.

De acordo com o que refere o Expresso, a prova vai denominar-se Grande Prémio Heineken de Portugal. Para lá da Fórmula 1, Portimão terá corridas de apoio.