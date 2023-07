Fórmula 1 de ‘palas’: teste em Silverstone ajuda a ‘perceber’ visibilidade | AutoSport

Já sucedeu com a introdução do Halo na F1, agora vai suceder de novo a questão estética das ‘palas’ nos F1. Do Halo já ninguém fala, tantas foram as vidas que salvou. Como será com as ‘palas’?

Na próxima semana, Silverstone recebe um teste que pode salvar muitas vidas de pilotos para além de eventuais mudanças nos traçados. Mais um vez um jovem piloto perdeu a vida em Spa, em circunstâncias semelhantes a outros acontecimentos naquela pista. Desta vez não foi o local, a saída do Raidillion e a sua falta de visibilidade a fazer a diferença, mas sim a falta de visibilidade devido à muita chuva o que levou a F1 em 2021 naquela pista a ser um passeio de poucas voltas atrás do Safety Car.

Uma morte, a de Dilano van ‘t Hoff, que sucedeu há dias na mesma pista onde irá a F1 dentro de três semanas, quando a memória da morte de Anthoine Hubert em 2019 ainda está fresca, levou novamente à discussão sobre segurança.

Todos sabem que o desporto automóvel será sempre arriscado, mas é dever de todos minimizar ao máximo essas eventualidades. As escapatórias ao redor das pistas e as barreiras propriamente ditas evoluíram muito ao longo dos anos, mas pouco ou nada se fez quanto à visibilidade. É o grande terror de um piloto, chegar muito depressa a uma zona que não vê, e estar lá um carro atravessado. E não faltam zonas dessas nas corridas dos carros mais rápidos, F1, F2, F3, WEC, IMSA, etc…

O que sucedeu agora em Spa diz bem do que se passa um Diretor de Corrida quando hesita em mandar recomeçar uma corrida naquelas condições. E a F1 está a trabalhar para resolver o problema do spray, ou pelo menos atenuá-lo. Vamos ver o que resulta do teste após o GP da Grã-Bretanha de F1, já que as ‘palas’ nas rodas serão testadas pela primeira vez num monolugar em pista.

No dia 13 de julho, a Mercedes e a McLaren vão participar num teste em Silverstone, que envolverá o encharcamento da reta de Wellington e, em seguida, a circulação de um W14 e de um MCL60.

O Mercedes terá ‘palas’ nas rodas dianteiras e traseiras e será feita uma comparação com o que sucede à passagem do McLaren, sem ‘palas’.