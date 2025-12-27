Fórmula 1 de 2026: datas das apresentações

Na alvorada de uma nova era, onde a inovação da ‘caravana’ da Fórmula 1 desafia mais uma vez os limites, vamos conhecer algumas datas dos lançamentos para a temporada de 2026 da Fórmula 1, um ano marcado por uma revolução técnica total (aerodinâmica, motores e pneus).

Devido à complexidade das novas regras, a maioria das equipas anteciparam as apresentações para meados de janeiro (em vez de fevereiro), visando ganhar tempo para validar os sistemas antes dos testes em Barcelona.

As mudanças de 2026 incluem carros mais leves, aerodinâmica ativa, uma divisão de potência 50/50 (combustão/elétrico) e novas dimensões de pneus.

Calendário de Lançamentos Confirmados

Janeiro de 2026

15 de janeiro – Red Bull & Racing Bulls (Detroit): Evento conjunto nos EUA para marcar o início da parceria Red Bull-Ford. O foco será na nova identidade visual e na união entre a engenharia da Ford e da Red Bull.

20 de janeiro – Audi/Sauber (Berlim): Apresentação oficial da Audi como equipa de fábrica, substituindo a Sauber.

É um dos marcos mais aguardados, introduzindo uma nova unidade de potência alemã na grelha.

23 de janeiro – “Super Sexta-Feira”:

Ferrari (Fiorano): Apresentação seguida de um shakedown (teste em pista) imediato para recolher dados sobre o novo chassis e motor.

Alpine (Barcelona): Revelação do carro já com a nova motorização Mercedes, após o abandono dos motores Renault.

Haas (Barcelona): Lançamento alinhado com o início dos testes, focando-se na sua nova estrutura técnica.

Fevereiro de 2026

8 de fevereiro – Cadillac (Super Bowl): A 11.ª equipa da grelha terá o lançamento mais mediático, revelando a sua decoração durante o intervalo do Super Bowl, visando o público de massa dos EUA.

9 de fevereiro – Aston Martin AMR26, marca a estreia do projeto de Adrian Newey sob novo motor Honda e novas regras.