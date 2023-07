Fórmula 1 de 2024 vai ter 24 corridas: calendário conhecido | AutoSport

A época de Fórmula 1 de 2024 vai ter 24 corridas, arranca com Grandes Prémios consecutivos no Bahrein e Arábia Saudita e termina com três corridas consecutivas, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi no final de novembro e início de dezembro.

Tendo em conta que o Ramadão muçulmano começa no domingo, 10 de março, a corrida da Arábia Saudita será ao sábado. Entre as mudanças mais significativas estão o facto da corrida do Japão ser em abril, seguindo-se a China, que regressa após uma ausência imposta pela covid-19, desde 2019.

Na medida do possível, existe muito agrupamento regional, de modo a consumirem-se menos recursos, mas a caravana da F1 vai continuar a ter longos períodos longe de casa. Depois de um começo no Médio Oriente e Ásia a F1 vai a Miami, EUA, rumando depois à Europa para as corridas europeias, que são entremeadas pelo GP do Canadá. Espanha/Áustria/Grã-Bretanha formam a primeira tripla da época entre o final de junho e início de julho.

Após a pausa de verão, os grandes prémios europeus completam-se com a dupla jornada de Zandvoort e Monza. Segue-se o Azerbaijão, Singapura, e logo de seguida outra tripla, Estados Unidos, México e Brasil antes de mais um intervalo de três semanas para a série final de corridas que começa com Las Vegas, que também é ao sábado e as duas últimas já em dezembro, Qatar e Abu Dhabi.