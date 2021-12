Fórmula 1 de 2002: 9 equipas ainda aí andam… mas mudaram de nome! | AutoSport

Sabia que a ‘Mercedes’ há 20 anos tinha motor Honda? A Red Bull era Jaguar, só três são iguais: Ferrari, McLaren e Williams.

Vamos entrar numa nova era na Fórmula 1, em que tudo é novo em termos regulamentares. Mas para compreender melhor o futuro, é importante conhecer o passado, e nesse contexto, olhando 20 anos para atrás, percebemos que muita coisa mudou, ou talvez nem tanto quanto isso. Em 2002 havia 11 equipas na Fórmula 1, e só uma equipa atual, a Haas, não teve antecessora nas suas origens, pois foi uma equipa completamente nova em 2016, ainda que utilize a base da antiga Manor, em Banbury, em Inglaterra.

A Ferrari é uma equipa criada por Enzo Ferrari e não mudou desde 1950. É a única!

A Williams foi fundada por Frank Williams em 1975. Não mudou desde aí, mas a família Williams já não tem elementos na estrutura, com a saída recente de Claire Williams, na sequência da venda à Dorilton Capital.

A McLaren é uma equipa criada por Bruce McLaren em 1966 que foi vendida a Ron Dennis e outros investidores no final de 1980. Hoje, o Grupo McLaren tem como maior acionista o Reino do Bahrein.

A Renault, é hoje em dia Alpine. Mas fica tudo em casa.

A Sauber é uma equipa criada em 1993 por Peter Sauber. Foi propriedade da BMW entre 2006 e 2010. Hoje é Alfa Romeo.

A Jordan Honda foi fundada em 1991 por Eddie Jordan, foi vendida à Midland, depois a Spyker e finalmente a Vijay Mallya que lhe deu o nome Force India. Hoje, é, como se sabe, a Aston Martin, depois de ter sido Racing Point no pós Force India.

A Jaguar é hoje em dia a Red Bull. Nasceu como Stewart Grand Prix em 1997, foi depois vendida à Jaguar, e finalmente à Red Bull.

A BAR/Honda foi criada como Tyrrell em 1970. O nome e os bens foram adquiridos por Craig Pollock em 1998 como base para a British American Racing, foi depois vendida à Honda, mais tarde a Ross Brawn que a vendeu à Mercedes.

A Minardi foi criada em 1985, depois vendida a Paul Stoddart, mais tarde à Red Bull que lhe deu o nome de Toro Rosso, passando depois a Alpha Tauri, mas sempre no seio da Red Bull.

A Toyota saiu da Fórmula 1, mas domina o WRC e o WEC. Para não falar do Dakar…

Curiosamente a Arrows correu em 2002 na F1, mas já nesse ano teve muitos problemas, foi ‘desaparecendo aos poucos’, não mais voltou à F1, dissolvendo-se entretanto…