Fórmula 1, David Coulthard: “penso que este é ano certo para o Max vencer o título | AutoSport

David Coulthard é da opinião que Max Verstappen tem tudo para ser campeão este ano, mas Lewis Hamilton é um rival à altura do piloto da Red Bull. Ainda assim, o escocês que foi também ele piloto da Red Bull, pensa que este será o ano do título de Verstappen.

“Tem as capacidades, tem o carro, tem o compromisso, única coisa que o pode parar é um piloto igual a ele: Lewis Hamilton. Mas penso que este é o ano certo para o Max vencer o título“, disse David Coulthard ao website racingnews365.com.

Coulthard nunca competiu na F1 em Zandvoort, mas manteve-se atento às alterações introduzidas no traçado dos Países Baixos. Para o antigo piloto, a qualificação será muito importante, como no Mónaco.

“É uma pista bastante estreita em alguns locais, é preciso alguma bravura noutros locais, isso é algo que Lewis Hamilton tem, mas penso que Max é alguém que está na máxima força. A qualificação será muito importante, como é por exemplo, no Mónaco. As ultrapassagens serão difíceis, porque a pista é estreita e rápida. A zona do banking, sendo tão íngreme na última curva, pode ajudar a entrar no cone de ar para tentar ultrapassar até à Tarzan, mas não é uma reta assim tão comprida. Temos de manter a paciência e ver no que dá, mas espero que seja uma grande corrida, porque na semana passada a F1 passou por uma altura dificil.”