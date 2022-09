Fórmula 1: David Coulthard não acredita na saída de Mattia Binotto | AutoSport

As expectativas na Ferrari eram altas para este ano. Com todas as novidades ao nível da regulamentação técnica, a equipa italiana mostrou desde início ter um carro rápido capaz de vencer corridas e bater-se com o Red Bull, deixando a Mercedes para trás, não conseguindo a estrutura de Brackley acompanhar as performances das equipas adversárias. Mas o bom início de campeonato da Ferrari deu lugar a um período de maus resultados e perda de pontos para os rivais mais diretos. Um conjunto de erros – estratégicos, de condução – e problemas de fiabilidade do monolugar foram a causa desta diferença pontual para a liderança da Red Bull, chegando mesmo ao ponto em que, após o desenvolvimento do W13, a Mercedes ameaça o segundo lugar dos italianos.

Mattia Binotto, responsável máximo da Scuderia, tem sido criticado e questiona-se muitas vezes se não terão de existir mudanças na organização da equipa. Binotto disse recentemente que não queria ir nessa direção, mas o seu próprio posto pode estar em causa. O antigo piloto de Fórmula 1 e agora comentador do Channel 4 britânico, David Coulthard não considera que Binotto seja o responsável pelo atraso na classificação.

“É na realidade bastante calmo no que por vezes pode ser um ambiente bastante emocional”, disse Coulthard no Channel 4 sobre Binotto. “Não o vejo a fazer pião com o carro em direção às barreiras, não presumo que seja chefe de estratégia, tal como não presumo que seja o responsável pela fiabilidade quando se trata da unidade motriz”.

O escocês acrescentou ainda algumas mudanças devem ocorrer, mas no controlo de certos departamentos da Ferrari e não no topo da hierarquia.

Binotto está nas funções de responsável máximo na equipa de Fórmula 1 desde janeiro de 2019 e tem vindo a defender que não é necessário substituir pessoas, mas há procedimentos a serem alterados depois de alguns erros cometidos.