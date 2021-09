Fórmula 1, David Coulthard: “deveria fazer o sua pequena mala e ir para casa” | AutoSport

Yuki Tsunoda irritou David Coulthard. O piloto japonês tinha dito, antes do anúncio de renovação pela Alpha Tauri, que o seu lugar não estava seguro e depois mostrou alguma surpresa, dizendo que pensava que não ia ter lugar na equipa por causa dos muitos acidentes que teve. O antigo piloto de Fórmula 1 e atual comentador de televisão, David Coulthard ficou irritado com as palavras de Yuki Tsunoda sobre a renovação e lançou duras críticas à postura do piloto japonês.

“De que planeta é ele? Penso que deveria fazer a sua pequena mala e ir para casa, porque essa não é a voz de um piloto”, disse Coulthard no Channel 4. “‘Estou surpreso por me manterem porque continuo a ter acidentes?’ Eu comprava um bilhete de avião agora, com calma e barato, porque não estará na Fórmula 1 para além do final do próximo ano”. No entanto há quem tenha gostado da postura do piloto no desenrolar da situação. Tom Clarkson no podcast F1 Nation, disse que: “Adorei a sua honestidade, quando questionado sobre a sua renovação com a equipa para 2022, expressou surpresa, disse ‘Estou surpreendido por terem renovado”’.