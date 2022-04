Fórmula 1, David Coulthard: Charles Leclerc “domina como Michael” | AutoSport

Charles Leclerc lidera o campeonato do mundo de pilotos de Fórmula 1 com 34 pontos de vantagem sobre George Russell que é o segundo classificado. Após a realização de três das 23 corridas agendadas para este ano, o monegasco da Ferrari dominou no Bahrein e na Austrália, tendo estado na luta pela vitória na Arábia Saudita, perdendo para Max Verstappen.

Ainda estamos na fase inicial da época, mas a liderança de Leclerc entusiasma os fãs da equipa italiana e David Coulthard não ficou de fora. O antigo piloto de Fórmula 1, comparou o domínio de Leclerc com o do multicampeão Michael Schumacher.

“Estremeço diante da atuação de Charles [Leclerc]”, explicou Coulthard ao Channel4. “Está a mostrar uma superioridade que me lembra [Michael] Schumacher. Leclerc domina como Michael fez. Não é apenas um piloto numa forma magnífica, mas também um tipo porreiro”.

O ex-piloto também lembrou o trabalho feito por Mattia Binotto, que foi criticado pelos adeptos da Scuderia. “Mattia Binotto manteve sempre a calma nos últimos dois anos, que foram muito difíceis. Sob sua liderança, a Ferrari arregaçou as mangas e agora tem o melhor carro”, concluiu Coulthard.