Fórmula 1: Datas das apresentações em 2024 | AutoSport

A primeira equipa a revelar a data do lançamento do carro para a nova temporada foi a Ferrari, reservando o dia 13 de fevereiro para este evento, um dia antes do que em 2023. Seguiram-se mais duas equipas – Williams e Sauber – que agendaram para o mesmo dia os seus eventos, a 5 de fevereiro. A estrutura suíça, já sem o patrocínio da Alfa Romeo, terá uma nova abordagem em termos de marketing e de comunicação, apresentando o carro no Reino Unido.

Os italianos salientam que vão alterar “95% dos componentes do carro”, para tentar alcançar ganhos de “décimos de segundo, o que significa que estamos à procura de 0,1 ou 0,2 por cento de desempenho”, enquanto a Sauber não pretende que os próximos dois anos – até à entrada oficial da Audi – sejam de transição, mas sim, o início da sua evolução.

O monolugar da Williams, que passa por uma fase de recuperação e por um processo de desenvolvimento das suas infraestruturas, ainda não será um produto 100% do novo diretor técnico Pat Fry, mas a equipa de Grove tenta dar passos em frente e manter-se no meio da tabela classificativa, depois de um bom sétimo lugar no mundial em 2023. Após o processo de desenvolvimento da fábrica, o objetivo é discutir outros objetivos em pista.

Todas as restantes equipas ainda não confirmaram o dia de lançamento do seu projeto para a próxima temporada.