Fórmula 1: “data limite está próxima” para a Andretti Autosport | AutoSport

A data limite para Michael Andretti esperar por uma resposta da Fórmula 1 sobre a entrada na competição da sua equipa, a Andretti Autosport, pode estar para breve.

Andretti está a fazer um grande esforço para obter luz verde para a entrada de uma nova equipa norte-americana na Fórmula 1, mas tem vindo a encontrar uma forte resistência por parte de algumas equipas já instaladas.

O Vice-presidente executivo de Andretti Autosport, Jean-Francois Thormann, disse, em declarações à SpeedWeek que, ao contrário do que acontece com Audi e Porsche, “não estamos à espera da versão final dos regulamentos para 2026”.

O responsável da estrutura norte-americana acrescentou que “queremos começar mais cedo, mas para o plano de 2024, as coisas estão a ficar apertadas. Sim, o prazo está muito próximo”, disse Thormann, que é também chefe de operações da equipa.

Sobre os possíveis pilotos para a equipa na Fórmula 1, Thormann esclarece que não será obrigatório ter um piloto dos Estado Unidos da América, mas Colton Herta é quem “encaixa melhor” nos planos. O responsável confirmou que se a entrada da Andretti Autosport na Fórmula 1 for aprovada, as antigas instalações da equipa Marussia em Banbury, base da equipa na Fórmula E, não servirão e a equipa precisa de encontrar um espaço melhor.

Jean-Francois Thormann insistiu ainda que a Fórmula 1 faz sentido para os negócios da empresa. “Indycar, Fórmula E, Fórmula 1, seria uma carteira interessante, não seria?” concluiu Thormann.

Foto: Joe Skibinski/Penske Entertainment