Fórmula 1: Daniel Ricciardo volta a trabalhar no simulador para ultrapassar fase negra | AutoSport

Daniel Ricciardo vai trabalhar em simulador antes do GP do Azerbaijão para perceber onde está a perder tempo em comparação com Lando Norris, admitiu o chefe de equipa, Andreas Seidl.

“É simplesmente importante, como sempre, permanecer calmo e concentrado e empenhado de ambos os lados, o que Daniel é, o que nós somos”, disse Seidl.

O debrief do Mónaco da McLaren foi importante para Ricciardo para perceber as “dificuldades a fim de extrair o máximo do carro em comparação com Lando”, salientou Seidl. “Faremos também algum trabalho de simulador antes de irmos para Baku e depois, esperemos que possamos dar mais um pequeno passo nestas próximas corridas, para que Daniel se sinta cem por cento confortável com o carro, especialmente em qualificação, quando se tem de puxar pelo carro no limite”.

Daniel Ricciardo está sob pressão e embora seja difícil haver uma troca de pilotos a meio da época na McLaren, a sua continuidade na equipa pode estar ameaçada.