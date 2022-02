Fórmula 1, Daniel Ricciardo: “vitória em Monza foi um ponto alto da minha carreira” | AutoSport

Daniel Ricciardo conquistou a vitória na corrida de Monza, a primeira da McLaren desde 2012. Ainda assim, a época não foi fácil para o piloto australiano, que demorou a adaptar-se ao monolugar da equipa. Este ano, mesmo Ricciardo estando mais à vontade dentro da estrutura, os desafios que apresentam as alterações regulamentares são muitos, mas o australiano tem confiança que a experiência o pode ajudar.

“Tendo passado por várias mudanças regulamentares, sinto que sou capaz de usar essa energia para me ajudar a adaptar a novos carros, novas formas de condução e, em última análise, novas formas de corrida. Estes novos carros vão ser muito diferentes das épocas anteriores, mas tenho esperança que isso traga corridas mais próximas e mais oportunidades de chegar à frente do pelotão”.

Daniel Ricciardo diz querer conquistar mais vitórias para a equipa, onde aprendeu bastante no ano passado. “Ao entrar no meu segundo ano com a McLaren sinto-me ótimo e sinto que aprendemos muito como equipa em 2021, o que nos ajudará à medida que enfrentamos este novo desafio. Garantir a vitória em Monza foi um ponto alto da minha carreira, mas isso agora é passado e vou dar tudo para garantir mais momentos como este para a equipa ao longo da época de 2022”.