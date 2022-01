Fórmula 1: Daniel Ricciardo quis marcar posição com comentários após vitória | AutoSport

A época de Daniel Ricciardo está longe de poder ser considerada de sucesso. O ponto mais alto no ano de estreia na McLaren foi a vitória em Monza, mas a conquista foi apenas um episódio no meio de maus resultados. No final da corrida em Itália, onde a equipa terminou nos dois primeiros lugares da classificação, o australiano afirmou via rádio que nunca tinha ido embora, estava apenas afastado.

Em entrevista após o final de época, Ricciardo explicou que não quis parecer Valtteri Bottas no rádio, mas quis marcar uma posição com essa afirmação.

“Acho que é de um filme em que ele pensa: ‘Nunca saí, apenas me afastei!’ ou algo assim, às vezes brincávamos com isso,” disse Ricciardo citado pelo Motorsport.com.”Acho que a coisa do ‘nunca saí’, veio daí. Mas não era como se eu não estivesse a planear. Quero dizer, posso ter hesitado, porque não queria soar como Valtteri com o, ‘a quem possa interessar’. Não queria que fosse como um clip de som, ‘que se f*** toda a gente! Senti que havia muitas pessoas que me tinham eliminado e também naquele fim de semana, algo me tinha ultrapassado. Eu não fiquei surpreendido com o resultado. Mesmo com a volta mais rápida na última volta. Havia apenas um monte de coisas que eu queria deitar cá para fora e eu estava tipo, só quero fazer uma declaração”.

Ricciardo voltou a explicar, que a pausa de verão deu-lhe uma certa tranquilidade para o resto da época, que não tinha sentido na primeira metade da época. “Senti que a pausa me deu o que precisava. E senti-me verdadeiramente diferente ao entrar no carro em Spa. Senti-me de novo leve”.