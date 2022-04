Fórmula 1, Daniel Ricciardo: Pontos na Austrália seriam “uma pequena vitória” | AutoSport

Os resultados neste início de época da McLaren está muito aquém do esperado. Quando todos na equipa esperavam juntar-se às equipas da frente, um pouco à semelhança da Ferrari, a McLaren conquistou ainda 6 pontos e está apenas à frente da Aston Martin e Williams, ambas sem pontuar ainda, na classificação do mundial de construtores.

Na sua corrida de casa, a próxima do campeonato, Daniel Ricciardo ficará satisfeito se conseguir terminar entre os 10 primeiros, nos lugares pontuáveis.

“Até que tenhamos algumas grandes atualizações, qualquer coisa entre os 10 primeiros é uma pequena vitória para nós agora”, disse o piloto da McLaren, que embora tenha notado que o MCL36 progrediu na Arábia Saudita, voltou não pontuar, desistindo da corrida devido a problemas do carro. “Mas acho que foi apenas uma pista onde nos demos bem”, acrescentou Ricciardo.

O piloto australiano espera que o traçado de Albert Park também dê uma ajuda à equipa e beneficie o MCL36. “Talvez possamos lutar por pontos. Sei que esse não é um grande objetivo”.