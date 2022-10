Fórmula 1: Daniel Ricciardo pode estar de regresso à Red Bull | AutoSport

Sem lugar como piloto principal na McLaren, Daniel Ricciardo optou por ficar em 2023 afastado da grelha de partida na expectativa que em 2024 consiga um lugar numa equipa do topo da tabela classificativa. No entanto, o piloto australiano tem sido ligado à função de piloto reserva da Mercedes. Só que ontem, durante a sessão de qualificação o canal britânico ‘Sky’ levantou a possibilidade de Daniel Ricciardo poder regressar à Red Bull como piloto reserva. Sem confirmar, o australiano ressalvou que o seu futuro ainda está em aberto e não tomou qualquer decisão.

“De momento, são apenas rumores no momento”, disse Ricciardo, citado pelo Motorsport-Total. “Há conversas? Sim, mas nada foi assinado”.

Ricciardo tem vindo a afirmar querer ficar próximo da Fórmula 1, um lugar como piloto de reserva satisfaz esse objetivo, não querendo competir em 2023 noutras competições como a IndyCar Series, por exemplo. Um ano sabático para regressar a tempo inteiro em 2024, esta é a convicção do piloto.