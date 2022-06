Fórmula 1, Daniel Ricciardo: “não vou cair sem lutar” | AutoSport

Zak Brown disse publicamente que apesar de Daniel Ricciardo ter contrato até 2023, há mecanismos que podem permitir à equipa terminar o acordo antes do tempo previsto. Esses mecanismos estão ligados às prestações do piloto que, ultimamente, têm deixado a desejar, como voltou a acontecer no Mónaco, com o australiano a terminar no 13º lugar.

“Obviamente, um fim-de-semana difícil”, disse o australiano sobre a prova monegasca “Infelizmente, já tenho mais experiência com fins de semana assim, tive alguns nos últimos 12 meses, por isso sinto que posso lidar um pouco melhor. Portanto, vou continuar a sorrir ou pelo menos tentar sorrir, mas obviamente, no fundo estou desapontado”.

Ricciardo sabe que está pressionado, já não é a primeira vez que acontece na sua carreira na Fórmula 1, mas promete não deixar de lutar e quer regressar aos pontos brevemente.

“A realidade é que haverá algumas pistas em que as coisas funcionam desde o primeiro treino e onde tudo é bom, penso que ainda tenho de trabalhar e continuar a tentar para que as coisas funcionem. Continuar a tentar, é isso, não vou cair sem lutar, mas é claro que não desejo lutar pelo 13ª lugar. Vou tentar voltar aos pontos em breve”.

Agora que se sabe que a Red Bull conta com Sergio Pérez até ao final de 2024, existe a possibilidade de Pierre Gasly ser uma hipótese para a McLaren, já que o piloto francês termina contrato com a estrutura de Milton Keynes no final de 2023.