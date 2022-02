Fórmula 1: Daniel Ricciardo não se deixa levar pelo entusiasmo | AutoSport

A McLaren provou nos 3 dias de testes em Barcelona fiabilidade e surpreendeu com alguns bons tempos por volta. Se bem que ainda não parecem estar ao nível da Mercedes e Red Bull, ou até mesmo da Ferrari, a equipa de Woking demonstrou que deu alguns passos em frente.

Daniel Ricciardo não se deixa levar pelos 3 bons dias de trabalho, e mantém o otimismo mas refreia o entusiasmo. “É difícil quantificar quem está à frente neste momento”, disse Ricciardo ao Motorsport.com. “Uma das coisas que se quer é voltas e nós tivemos dias com mais de 100 voltas. Portanto, estamos numa boa posição desse ponto de vista de fiabilidade, e quanto mais voltas fizermos, mais coisas podemos testar e aprender com o carro. Penso que estamos num bom lugar desse ponto de vista. (…) Mas acho que a Mercedes e a Red Bull ainda não mostraram o jogo todo, por isso não olho muito para os tempos. Ferrari, acho que eles parecem fortes. Parecem consistentes”.

O piloto australiano da McLaren explicou que “já conheço os nossos pontos fortes. Por isso, estamos a tentar agora trabalhar os pontos fracos de um ponto de vista de condução e de set up. Portanto, sim, há muita informação para dar à equipa agora”.