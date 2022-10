Fórmula 1: Daniel Ricciardo exclui hipótese de pilotar pela Haas | AutoSport

Daniel Ricciardo deu indicações ainda durante o fim de semana do Grande Prémio do Japão que irá estar afastado da grelha da Fórmula 1 em 2023, preparando-se para um hipotético regresso como piloto principal de uma equipa que lhe dê garantias de pódios e discutir vitórias no ano seguinte. No entanto, o responsável da Haas, Günther Steiner, tem vindo a afirmar que o piloto australiano se quiser pilotar pela sua equipa basta decidir-se e telefonar-lhe. Agora, o piloto descartou essa possibilidade de vez.

“O próximo ano vai ser diferente, mas vou estar apenas a preparar-me para estar de regresso à frente da grelha e lutar por vitórias, o que eu sei que posso fazer”, afirmou Ricciardo ao canal Viaplay, acrescentando quando questionado se considerava pilotar pela Haas: “Para ser honesto, não”.

Günther Steiner disse na semana passada, no Texas, que a decisão sobre o piloto que será companheiro de equipa de Kevin Magnussen em 2023 seria provavelmente tomada antes do Grande Prémio do México, que se realiza este fim de semana. Mick Schumacher pode continuar, mas para isso precisa de somar pontos – segundo o dono da equipa, Gene Haas – o que não aconteceu nos EUA.